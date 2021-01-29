رسائل رئيس «النواب»: حرية الرأي للأعضاء مع الحزم ضد المخالف (إنفوجراف)

قدمت الأمانة العامة بمجلس النواب إنفوجراف توضيحيا بأبرز الرسائل التى أكد عليها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسات العامة التى انعقدت من الأحد وحتى الأربعاء الماضى.

وجاءت هذه الرسائل على النحو التالى: أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقى حزماً وحسماً من رئاسة المجلس وفقاً للائحة.

المستشار حنفي جبالي يوجه التحية لرجال الشرطة والشباب فى ذكرى 25 يناير

وأشار «جبالي» إلى أن منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقاً لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس «على بصيرة من أمره» قبل اتخاذ القرار.

ووجه رئيس مجلس النواب التحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.

وقال خلال الجلسات العامة: تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتي كانت مقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى التحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر

وشدد رئيس المجلس على النواب بضرورة الإلتزام بالوقت المحدد والتركيز في نقاط الحديث خلال طلب الكلمة، لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس الموقر.. مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

كان مجلس النواب قد استمع على مدار جلساته البرلمانية السابقة لعدد من بيانات الوزراء حول نتائج أعمال برنامج مصر تنطلق

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها بدون أي تدخلات، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة .

وقال إن هناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان، وأكد شكري أن مصر ترفض الإساءة للدين، وما اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان، ولا بد من مراعاة مشاعر المسلمين، وأضاف نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصالحها، ولكن للأسف ما زلنا نجد صعوبة، وأردف الوزير: أن وزارة الخارجية ستتعاون مع البرلمان للانتهاء من قانون رعاية المصريين في الخارج.

ورحب وزير الخارجية بما طرحه النواب بشأن إجراء تعديل تشريعي لرفع سن معاش الدبلوماسيين إلى 65 بدلاً من 60 عاماً للاستفادة من خبراتهم.