أزهري: الأطباء وعمال النظافة والأمن بالمستشفيات في مراتب المجاهدين

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأطقم الطبية التي تصارع وتحارب جائحة كورونا في مرتبة المجاهدين، لافتا إلى أن الأطقم الطبية يُجاهدون ويُعرضون أنفسهم للخطر لا يقلون عمن يحرس الحدود في الداخل أو الخارج لأنه يحرس صحة الإنسان.

أي شخص معرض لانتقال العدوى له جزاء الجنة

وأكد النجار خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الأطقم الطبية لا تقتصر فقط على الأطباء والممرضين لكن أيضا عمال النظافة والأمن بالمستشفيات وكل من يساهم في ذلك ويعرض نفسه للخطر وهو يعلم أنه بين لحظة وأخرى قد تنتقل إليه العدوى فليس لهم جزاء إلا الجنة لأنه آثر حب الوطن ومن ينتسبون إليه على حب نفسه.

حب الوطن من أركان العقيدة

وأشار الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن حب الوطن من أركان العقيدة ومن صميم الإيمان، لافتا إلى أن إنسان بلا وطن فهو إنسان بلا هوية، مردفا أن حب الوطن ليس كلمات تقال على الشفاه ثم تموت بل لا بد أن يترجم هذا الحب والكلمات إلى الولاء والدفاع عن الوطن والمحافظة على أركانه ومحاولة النهوض به عن طريق بذل الجهد.

هل حب الوطن أبلغ من حب النبي؟

وأضاف الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف أنه ليس هناك دليل على حب الوطن أبلغ من حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوطنه يوم أن خرج من مكة مهاجرا حينما قال: «إنك لمن أحب البلاد الله إلى نفسي ولولا أن أهلك أخروجني ما خرجت» رغم ما لقاه من أهلها من تعذيب وتضييق وسوء معاملة.