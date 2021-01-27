لشباب الأطباء.. إزاي تحصل على 50 ألف جنيه من النقابة.. اعرف الشروط

أعلنت نقابة الأطباء عن قرض حسن قيمته خمسين ألف جنيه «بدون فوائد» لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، على أن يسدد القرض على 38 شهرا متتالية، ويتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، على أن يتم اجراء القرعة العلنية بالجمعية العمومية المقرر عقدها خلال شهر مارس 2021 بمقر النقابة العامة بدار الحكمة.

«الوطن»، ترصد التفاصيل حول شروط القرض، وطريقة الاختيار والضمانات المطلوبة:

شروط القرض

1- السن أقل من 35 سنة، مواليد 1986 ومابعدها.

2- عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2019 ومابعدها.

3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة

4- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.

طريقة الاختيار:

القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

الضمانات:

1- إقرار ضمان من الزوج (الزوجة) + طبيب أو موظف حكومى

2- توقيع شيك بقيمة القرض

طريقة السداد:

1- يتم تحويل قيمة القسط الشهرى من المرتب للبنك (يجب إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة).

2- مهلة شهرين سماح قبل البدء فى السداد.

3- القسط الشهرى شامل المصاريف الإدارية والدمغات 1375 جنيها، لمدة 38 شهرا متتالية.

4- يجب سداد كامل قيمة الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة بدون مرتب .

5- فى حالة الوفاة أو العجز الكامل، يتم إسقاط باقى الأقساط المستحقة وتتحملها النقابة.

طريقة تقديم الطلب:

1- يتم تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك بالنقابة الفرعية اعتبارا من 1 فبراير حتى تاريخ 28 فبراير2021، وبالنقابة العامة حتى تاريخ 4 مارس 2021.

2- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومى + صورة عقد (إجراءات) الزواج + اشتراك النقابة 2021 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

3- يتم إجراء القرعة العلنية خلال شهر مارس 2021 بدار الحكمة

التقدم عن طريق ملء استمارة القرض بالنقابات الفرعية أو النقابة العامة للأطباء (قسم القروض -أ.محمد جودة) 42 ش القصر العيني (دار الحكمة) 01029995169-01149880494