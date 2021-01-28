لأسر شهداء كورونا من الأطباء.. كيف تستخرج شهادة وفاة إصابية

حددت نقابة الأطباء الأوراق المطلوبة لإستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لصرف معاش الإصابة، والذي يقدر بـ 80% من الحد التأمينى، بعد تحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل والاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة وفاة إصابية

وأعلنت النقابة تقديم الملف الخاص بالوفاة الإصابية للجان الطبية بالمحافظات، وجاءت الأوراق المطلوبة كالآتي:

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل

2- صورة البطاقة

3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر كورونا

4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها

5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسحة يكتفى بالأشعة المقطعية

6- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل

7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة اصابية

8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل.

وكانت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، ناشدت أسر شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بسرعة إنهاء إجراءات إصابة عمل والتقدم للجنة المركزية للتأمين الصحى قبل 20 فبراير2021.

وأكدت اللجنة أنه فى حال وجود أى معوقات يمكن التواصل مع مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة الفرعية التابع لها الشهيد أو مع الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، على محمول واتس آب: 01008447501.

وكانت النقابة العامة للأطباء، كانت قد نعت الشهيد الدكتور إميل نظمي بشاره فرج اخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، لتسجل ارتفاعا جديدا في عدد الشهداء ليبلغ 345.

ونعت نقابة الأطباء ثلاثة شهداء أمس وهم الشهيد الدكتور نبيل حسن كمال محروس استشاري بالتأمين الصحى بالمنوفية، والشهيد الدكتور ابراهيم النويهي عصر مدير مستشفى السنطة المركزي الأسبق.