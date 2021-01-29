الأمم المتحدة: الليبيون قادرون على معالجة مشكلاتهم.. ويجب سحب المرتزقة

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ما وصفه بـ«الجهد الرائع» الذي يبذله الليبيون من أجل العمل معا، داعيا جميع القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الانسحاب من الأراضي الليبية بشكل فوري.

وقال «جوتيريش»، في مؤتمر صحفي، أمس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة تحدث فيه إلى الصحفيين عن رسالته بحلول العام الجديد: «الليبيين يقومون بدورهم.. ومن الضروري أيضا أن يقوم كل من يشاركون في الأزمة الليبية بدورهم، ندائي القوي هو أن تنسحب جميع القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب من ليبيا».

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك نية لدى الليبيين لتحديد إطار زمني ثان لخروج القوت الأجنبية، متابعا: «من الضروري أن تتحرك جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة الأجانب أولا إلى بنغازي وطرابلس، ومن هناك، العودة إلى وطنهم وترك الليبيين وشأنهم؛ لأن الليبيين أثبتوا بالفعل أنهم قادرون، إذا تركوا وحدهم، على معالجة مشكلاتهم»، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار أنطونيو جوتيريش إلى أن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة حول وقف إطلاق النار ما زال صامدا، موضحا: «منتدى الحوار السياسي الليبي أدى إلى التوافق على عدد من القضايا الرئيسية، بما فيها الانتخابات وآلية اختيار السلطة التنفيذية»، منوها بالتقدم على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

وناشد «جوتيريش» السوريين باتباع نهج الليبيين في الحوار، قائلا: «هناك جهات مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة في سوريا، ما أدى إلى نوع من الجمود، ونحن بحاجة إلى الخروج من حالة الجمود، والطريقة الوحيدة هي أن يتحد السوريون.. عليهم أن ينظروا إلى مثال ليبيا حيث بدأ الليبيون العمل معا بجدية».

كما ناشد الحكومة السورية والمعارضة السورية والقوى الأخرى المشاركة في سوريا أن تفهم أنها بحاجة إلى أن تتحد، «لأن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتقليص النفوذ الأجنبي في سوريا»، على حد تعبيره.