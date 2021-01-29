ضبط 150 طربة حشيش و5 كيلوجرامات هيدرو في البحيرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» ومديرية أمن البحيرة من ضبط «150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول» بحوزة «ثلاثة عناصر إجرامية» وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط «5 لفافة لمخدر الهيدرو (المادة المؤثرة لمخدر البانجو) وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول» بحوزة عنصر إجرامي وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «مليون و175 ألف جنيه» تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.