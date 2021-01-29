تغيير مكان جنازة محمد الصغير من «الشربتلي» لمسجد السلطان حسين

قررت أسرة خبير التجميل محمد الصغير، تغيير مكان جنازته من مسجد الشربتلي بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة.

وتوفي محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت حالة «الصغير» الصحية، خلال الأيام الماضية، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة. ويعد محمد الصغير واحدا من أشهر مصففي الشعر في مصر والشرق الأوسط، وتعاون مع أغلب فنانات الوسط الفني، خلال مشوار حياته. وعانى «الصغير» من مشكلات بالرئة، وصعوبة في التنفس، بعد إصابته بكورونا.