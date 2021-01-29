تشييع جنازة الفنان محمود عبدالغفار: لم يحضر أحد من الوسط الفني

شُيعت جنازة الفنان الراحل محمود عبدالغفار من مسجد الصباح بالهرم عقب انتهاء صلاة الجمعة، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة.

وشهدت الجنازة تغيبا كاملا لنجوم الوسط الفني، فيما أدى عشرات المصلين الصلاة على جثمانه وجثمانين آخرين.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد أعلنت نبأ الوفاة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إذ كتبت: «تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير محمود عبدالغفار، إنا لله وإنا إليه راجعون، الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم».

وغيب الموت الفنان محمود عبدالغفار إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 60 عاما، مساء الخميس.

ويعد الراحل واحدا من أشهر الفنانين الذين قدموا دور ضابط الشرطة، حيث بدأ مشوارع الفني في الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها الفنان الراحل «جذور فى الهواء 1986، المنسى 1993، المقامر 1994، إتفرج يا سلام 2001، وفيلم جمال عبدالناصر 1999، ومن المسلسلات التى اشترك بها «دموع فى عيون وقحة 1980، حكايات هو وهى 1985، هارون الرشيد 1997، لا أحد ينام فى الإسكندرية 2006، حاره 5 نجوم 2012».

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود عبدالغفار، الذي وافته المنية مساء الخميس، وعدد من الفنانيين على صفحاتهم على مواقع التواصل؛ وبلغ رصيده الفني أكثر من 200 عمل.