فحص وعلاج 1743 حالة في قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الشيخ مسعود، وذلك خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1743 حاله مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 321 حالة جراحة، و591 حالة أطفال، و349 باطنة، و118 قلب، و193 نساء، و59 تنظيم اسرة، بجانب إجراء 91 تحليلا مختلفا، وإجراء 57 أشعة موجات صوتية، و2 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ102 مترددا، وتم خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ107 مترددين، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

وكانت صحة المنيا، نفذت في وقت سابق قافلة طبية لأهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.