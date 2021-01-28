وظائف شاغرة في شركة «Master Card».. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة ماستر كارد، الخاصة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل في مصر، على أن يكون إجراء المقابلات عبر الهاتف أو من خلال الفيديو؛ إذ يعمل معظم موظفين الشركة من المنزل، حفاظا على سلامتهم، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت الوظائف والشروط المطلوبة على النحو التالي:

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف شركة Master card

Associate Managing Consultant, Advisors

واشترطت شركة Master card في المتقدمين التالي:

- الحصول على درجة علمية مناسبة لمجال الهمل.

- الخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.

- القدرة على حل المشكلات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

Consultant, Advisors

على أن يتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

- أن يكون للمتقدم خبرة لا تقل عن عام في مجال العمل.

- أن يكون لدى المتقدم القدرة على حل المشكلات.

- طريقة التقدم للوظائف الشاغرة في شركة Master card.

ويمكن التقدم للوظائف إلكترونيا من خلال حساب شركة Master card على موقع «لينكد إن».

تفاصيل تدريب الطلاب في شركة Master card والشروط المطلوبة

يذكر أن شركة Master card قد أعلنت أيضا عن برنامج تدريب صيفي للطلبة من شهر يونيو 2021، وحتى أغسطس المقبل، حتى يكتسب الطلاب من خلاله مهارات العمل على أرض الواقع في شركة عالمية، وتتمثل الشروط الخاصة بالانضمام للتدريب، في أن يكون الطالب من دارسي مجال إدارة الأعمال/ الرياضيات/ الاقتصاد، وفي السنة قبل الأخيرة، على أن يكون لديه القدرة على استخدام البيانات لدفع القرارات، وإجادة مهارات التواصل مع الآخرين.

على أن تشمل المسئوليات تطوير علاقة العمل مع قائد الفريق والفريق، والمساهمة في الإنجازات اليومية للعملاء، وإعداد وتقديم العروض مع التوجيه.