تفاصيل 9 وظائف لأصحاب الخبرات.. برواتب تصل لـ 14 ألف جنيه شهريا

قد يبحث البعض من أصحاب الخبرات عن وظائف تتطلب من لديهم خبرات طويلة في مجالهم وهو ما يرفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الإجتماعي من خلال عدد من الوظائف.

وتستعرض «الوطن» أبرز الوظائف التي تحتاج لخبرات، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

الوظائف المتاحة لأصحاب الخبرات

وظيفة مدير أغذية ومشروبات

اسم الشركة: بارادايز ان للفنادق والمنتجعات السياحية .

مقر العمل: محطة الرمل - الاسكندرية.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: لا يقل عن 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 12000 - 14000 جنيه.

وظيفة مدير تصدير

اسم الشركة: هابى سويت للصناعات الغذائية .

مقر العمل: قها - القليوبية .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب:40 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة شيف خباز

اسم الشركة: بارادايز ان للفنادق والمنتجعات السياحية .

مقر العمل: محطة الرمل - الاسكندرية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 8 -12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 33 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه.

وظيفة فني صيانة كهربائية

اسم الشركة: شركة الشمس للاضاءة.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة شيف وجبات سريعة

اسم الشركة: ميرشل .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب:21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه.

وظيفة مهندسة دعم فني

اسم الشركة: Capital cnc .

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 4000 جنيه.

وظيفة مراجع حسابات

اسم الشركة: جروب كليوباترا.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 10 سنوات .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة:7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000 - 7000 جنيه.

وظيفة مدير مشتريات

اسم الشركة: بي آى سي سي للكابلات.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: شركة تنمية التجارة والتوزيع .

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب:24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه.

وظيفة مشرف فنى حقن بلاستيك

اسم الشركة: شركة الشمس للاضاءة.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 32 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).