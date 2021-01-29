وظائف شاغرة للشباب بتأمينات صحية واجتماعية ومرتب يبدأ من 2650 جنيها

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير ومبادرة «مصر تعمل»، عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف للعمل بالشركة، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل، ويبدأ استقبال الراغبين في التقدم لـ الوظائف من الساعة 10صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، بمجمع التجمعات الصناعية ومخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق العاشر من رمضان.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الشروط المطلوبة للتقديم للوطائف وحقوق ومميزات العمل، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد القراءة المبدئية للغة الإنجليزية.

- أن يكون الموقق موضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- الوطائف المتاحة في وطيفة أمناء مخازن.

- مقر العمل يكون بمدينة العاشر من رمضان.

مميزات وحقوق الوظيفة

- حددت الشركة المرتب ليبدأ من 2650 جنيها.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين وجبة عند العمل 4 ساعات وقت إضافي.

- يوجد خطوط مواصلات تبدأ من أول نزلة شبرا الزراعي وتشمل الآتي: مسطرد والمرج ومدينة السلام ومدينة العبور ومدينة الشروق، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى خط مدينة بلبيس.

نصائح لاجتياز المقابلة الشخصية عند التقدم للوظائف

- عند الرغبة في التقدم للوظيفة بإحدى الشركات، يجب الدخول على شبكة الإنترنت للبحث عن الشركة ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بها ومعرفة منافسيها.

- من الضروري أيضا أن يقوم المتقدم للوظائف بالبحث عن الشركات المنافسة للشركة.

- من الضروري أن يقوم المتقدم للوظائف بمعرفة الشخص المقرر له أن يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.