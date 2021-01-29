«الكاثوليكية» تجري حركة تغيير في مناصب لجان مجلس البطاركة والأساقفة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، قرروا خلال اجتماعهم النصف سنوي الذي عقد بدار القديس إسطفانوس بالمعادي في القاهرة، ترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة مطارنة وأساقفة كل الإيبارشيات الكاثوليكية في مصر، فيما اعتذر عن الحضور البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، تجديد وتفعيل بعض اللجان الأسقفية المنبثقة عنه وتعيين رؤساء لها.

اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إنه تقرر أن يتولى المطران كريكور أغسطينوس كوسا لجنة الأسقفية للعائلة، والأنبا باخوم نصيف للجنة الأسقفية للإعلام، والأنبا كيرلس وليم للجنة الأسقفية للعدالة والسلام، والأنبا دانيال لطفي للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، والأنبا توما حليم حبيب للجنة الأسقفية للشباب، والمطران كلاوديو لوراتي للجنة الأسقفية للمهاجرين، والأنبا بشارة جودة للجنة الأسقفية للدعوات، والأنبا باخوم ناصيف للجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، والأنبا توماس عدلي للجنة الأسقفية للحوار المسكوني، والأنبا عمانوئيل عياد للجنة الأسقفية للحوار بين الأديان والعلاقات العامة، والمطران جورج شيحان ممثل المجلس لدى هيئة كاريتاس مصر، والأب بولس ساتي ممثل المجلس لدى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

وأضافت الكنيسة، إن أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر ناقشوا خلال الاجتماع التقارير السنوية المقدمة من كل اللجان والهيئات التابعة للمجلس، مثمنين للجهود حيثما تبذل، ومقدمين التوجيه والتدبير حينما يستدعي الأمر.

ووجه مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر في بيانه الختامي للاجتماع، الشكر للأب ميلاد صدقي زخاري اللعازري الأمين العام للمجلس على مجهوداته طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن احتراما لرغبته في عدم التجديد له ببلوغه نهاية فترة خدمته، قام المجلس بانتخاب الأب يوسف عبدالنور اليسوعي خلفا له، كما شكر المجلس الأب ميلاد شحاته الفرنسيسكاني على خدمته طوال ست سنوات، وقام بتعيين الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني خلفا له كأمين عام مساعد للمجلس.