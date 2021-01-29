ضبط 600 عبوة منتجات غذائية داخل مصنع حلويات بدون ترخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 600 علبة مصنعات غذائية داخل أحد مصانع الحلويات يُدار بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حملة على مصانع المواد الغذائية، برئاسة أحمد إبراهيم، مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة.

وتابعت، أنه تم تحرير محضر «جنح» ضد أصحاب مصانع الحلويات بالمنطقة الصناعية التالتة، جنوب الجمركية، وذلك لإدارتهم النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على (50 كرتونة) عبارة عن كرات من الذرة والأرز مغطاه بالشيكولاتة البيضاء وجوز الهند بكل كرتونه (12 علبه) بإجمالي (600 علبة)، على زمة المحضر.

كما تحرير محضري جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، طبقا للقرار 330 لسنه 2017. وتحرير محضري جنح ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية، بشن حملات تفتيشية علي منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بقرية المنير، التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، أسفرت عن ضبط 3 شون غير مرخصة يقوم أصحابها بتخزين أعلاف وأسمدة مدعمة محظور تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم شن حملة تفتيشية أخرى بمدينة بلبيس الصناعية أسفرت عن ضبط مصنع للمبيدات والأسمدة والمخصبات، يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وبه مواد خام منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص مزاولة المهنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية.