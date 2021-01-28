محافظ الشرقية يتابع إنشاء موزع كهرباء بديرب نجم: تكلفته 49 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة، والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، اليوم الخميس، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء موزع كهرباء «منشأه صهبرة»، ذي الجهد المتوسط بمركز ومدينة ديرب نجم، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والقرى المجاورة لها، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وأبو حماد وديرب نجم وكفر صقر، باستثمارات إجمالية 619 مليون جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء، وتطوير وصيانة المشروعات القائمة، يسهم في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، إضافة إلى حل مشاكل القرى والمناطق المحرومة، والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواصفات الفنية، وسرعة استكمال تلك المشروعات، ودخولها الخدمة في أسرع وقت، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية بشأن إنشاء مشروعات جديدة، والتوسع في المشروعات القائمة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء «منشأه صهبرة» ذي الجهد المتوسط، بمركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة 45 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 90%، والإنشاءات المدنية 100%، والمهمات الكهروميكانيكية 95%، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.