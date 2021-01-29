وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان محمود عبدالغفار، الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت الوزيرة، إن الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، الذي كان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته، مؤكدة أن مسيرته الفنية ستظل خير شاهدا على احترامه للإبداع الجاد.

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالغفار، ولد في 20 يناير عام 1961، وبدأ مسيرته الفنية في حقبة الثمانينيات، وجسد العديد من الأدوار الثانوية المساعدة والمتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون.