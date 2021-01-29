وفد التخطيط يتابع عمل المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات لمحافظة كفر الشيخ؛ وذلك ليواصل جولته لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حريصة على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلى عملية الميكنة دون صعوبات.

وتابعت السعيد بأن الحرص على إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، موضحة أن محافظة كفر الشيخ شهدت ميكنة 12 مركزا تكنولوجيا من إجمالي 13 مركزا.

ومن جانبه أشار اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة إلى أن الوفد توجه لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة ما تم تنفيذة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة تمهيدا للافتتاح الرسمي له، موضحًا أن الزيارة تضمنت المرور على مدن بلطيم وسيدي غازي ودسوق مع عقد اجتماعات مع رؤساء المدن ومديري الإدارات وموظفي الشبابيك الأمامية للوقوف على مستوى الأداء.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات المحليات بالوزارة، والعميد مهندس ماجد كمال مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية.