حزن في قنا بعد اختطاف 38 عاملا في ليبيا: مناشدة للرئيس والسفارة

يسيطر الحزن على أهالي قرية العمرة بمركز أبوتشت، شمالي قنا، بعد اختطاف العصابات المسلحة في ليبيا 38 من أبناء القرية في منطقة الوليد بليبيا، منذ أكثر من 5 أيام، ومطالبة المختطفين بفدية مالية قدرها مليوني جنيه لإطلاق سراحهم.

وطالب ذوو المختطفين بقرية العمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائهم من العصابات المسلحة، موضحين أنهم ليس لديهم مالا لدفعه للمختطفين مقابل إطلاق سراح أبنائهم.

وأصدر ذوو المختطفين بيانا، قالوا فيه «قامت مجموعة من العصابات المسلحة بمنطقة بني وليد بدولة ليبيا باختطاف 38 من أبناء قرية العمرة واحتجزتهم كرهائن ومارست ضدهم أشكالا من التعذيب الجسدي والنفسي، وقام أفراد العصابة بالتواصل مع أقرباء المختطفين واشترطوا دفع مبلغ عشرون ألف دينار ليبي أي خمسون الف جنيه مصري، عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم، وإخلاء سبيلهم. في حين أن الضحايا من العمال البسطاء الذين يسعون خلف لقمة العيش، ولا يملكون من حطام الدنيا شيئا».

وأكد عدد من الأهالي، أنهم أبلغوا السفارة المصرية بطرابلس منذ 4 أيام وحتى الآن الوضع كما هو، كما ناشدوا السلطات الليبية المسؤولة بسرعة التدخل لحماية أرواح أبنائهم وكفالة حريتهم في التنقل والعيش بسلام.

وبحسب بيان أهالي قرية العمرة، ننشر أسماء 32 شخص من إجمالي 38 مختطفا لدى العصابات، وهم: أحمد عمر محمد الصغير مهران، أحمد محمود محمود مهران، أحمد محمد مهران، أبناء عمومه، محمد عبداللاه غانم، مالك بدوي مالك ، جمال علي عبدالرحيم، عبد الرحيم سعيد محمد، محمود حميد فرغل، حمدي محمود حسين، علي أحمد علي، محمد عبد الحميد محمد علي، أحمد خالد أحمد عبد اللطيف، رجب يوسف عبداللطيف، صالح محمد يونس، خالم محمد أحمد الفولي، فرغل الشربيني فرغل، خالد محمد أحمد الفولي، عرفه عزت إبراهيم، علاء حسين إبراهيم، عمر طلعت محمود، علي أحمد عزالدين، منصور محمد سلامة، محمد عزت محمد، شعبان يوسف، محمود محمد علي، حليم عادل، أحمد العربي مهران، عمر عادل أحمد، عامر عبدالحميد أحمد، منصور قناوي، عادل خلف، أبوالحسن محمد حسن، أشرف الحلبي.