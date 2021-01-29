5 فئات تستحق إجازة بسبب كورونا.. أبرزهم أصحاب الأمراض المزمنة

منحت الحكومة إجازة استثنائية لعدد من الفئات من الموظفين بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، أبرزهم أصحاب الأمراض المزمنة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء المستجد.

يأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق نظام التناوب بين الموظفين، لتقليل الأعداد الموجودة بأماكن العمل للحد من انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع ارتفاع الأعداد، حيث وضعت إدارة الموارد البشرية بكل جهة الحكومية في تطبيق هذا النظام بداية من أواخر شهر ديسمبر الماضي.

فئات مستحقة لإجازة كورونا

وحسب قرار مجلس الوزراء فمن لهم أولوية الإجازة الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا مستجد لكل من:

1- الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد، بشرط إثبات ذلك لدى الجهة الطبية المختصة، وتكون في هذه الحالة الإجازة بحد أدنى 14 يوما من تاريخ الإصابة، وتستمر لحين تعافي الموظف بشكل كامل، ويكون تحديد ذلك بناء على تقرير طبي من جهة حكومية معتمدة.

2- الموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، على أن يكون ذلك مثبتا لدى جهة حكومية معتمدة.

3- الموظف المثبت إصابته بإحدى الأمراض المزمنة والمحددة من التأمين الصحي وتفيد إعاقته عن العمل.

4- الموظفة التي ترعى طفلا أو أكثر أعمارهم أقل من 8 سنوات وليس لهم من يرعاهم سوى الأم، كما يشمل القرار الحامل والمرضعة، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى من الجهة المختصة وبشكل يضمن حسن سير العمل.

5- الموظف الذي يرعى شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تتطلب حالته وجود مرافق له، بشرط ما يفيد بذلك من جهة حكومية معتمدة.