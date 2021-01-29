«صحة دمياط»: مبادرة «100 مليون صحة» تتابع حالات كورونا بالمنازل

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، تدشين مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي بإشراف مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وأكد بيان عن المديرية، أن 21 فريقا طبيا سيجرون المتابعة التليفونية، و14 فريقا طبيا سيجوبون أنحاء المحافظة للمتابعة الميدانية للحالات التي تستدعي الزيارات المنزلية، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي .

وكانت مديرية الصحة قد كثفت حملاتها على المنشآت الصيدلية والأماكن الغير مرخصة، حيث وجهت مدير عام إدارة الصيدلة، جيهان الديب، بإعداد خطة شاملة للمرور على كافة المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة، وتم تشكيل لجان التفتيش الصيدلى، برئاسة مدير إدارة التفتيش الصيدلى، فاطمة رشاد، لتنفيذ خطة العمل على مدار اليوم صباحا ومساء، وخلال أيام الإجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية وإرسال بياناتها يوميا لهيئة الدواء المصرية حيث يتم المرور يوميا.

وبحسب البيان، فقد تم الاشتراك مع ضباط مباحث التموين للمرور على الأماكن الغير مرخصة فى حملات مشتركة، حيث تم المرور على الصيدليات وعدد من الأماكن غير مرخصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع وتم عمل محاضر بتلك المخالفات أدوية منتهية الصلاحية، ومهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وعينات مجانية معروضة للبيع، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة البريحابالين.

كما تم ضبط مستحضرات صيدلية صدر بشأنها منشور مطابقة مواصفات قياسية من هيئة الدواء، وأدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى، كما تم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية، وتحرر عن ذلك محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.

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