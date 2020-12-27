سلاح صديقه هشم رأسه.. مصرع حداد مسلح في الدقهلية بطلق ناري

تهشمت عظام جمجمة حداد مسلح بمحافظة الدقهلية، اليوم، حال عبثه في سلاح ناي ملك أحد أصدقائه، ووصل إلى مستشفى طلخا المركزي جثة هامدة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى طلخا المركزي، بوصول المدعو «عاطف رضا السيد يسري، 19 سنة حداد مسلح»، ومقيم شارع سراج ببندر طلخا جثة هامدة على اثر إصابته بتهشم بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ادعاء إصابته بطلق ناري خرطوش بالرأس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه في منزل جدته من الأم وهي كفيفة وتعيش بمفردها بشارع سويدان بندر طلخا صحبة كلا من نجل عمته «السيد م. ح» 19 سنة، حداد مسلح، صديقه «إبراهيم ا. ط.»، 17 سنة، طالب بكلية سياحة وآثار، ومقيم بمنطقة تقسيم المعلمين ببندر طلخا، وحال عبث المجني عليه بسلاح ناري «فرد خرطوش» ملك الثاني، خرج منه عيار ناري أصابه برأسه وتوفى على إثره.

تمكنت مباحث طلخا من ضبط المتحري عنهما، والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش - وبداخله فارغ طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، أقر بمضمون الفحص وبأن المتوفى قد أحدث إصابته بنفسه، حال عبثة بالسلاح على سبيل المزاح واقر الثاني بملكيته للسلاح المضبوط.

وبسؤال زوجة والد المتوفي «نجاة السيد حسني»، 39 سنة، ربة منزل، في محضر الشرطة، أيدت مضمون الفحص ولم تتهم أحدا بالتسبب في إحداث إصابته التي أودت بحياته، وأضافت بأن والده يعمل بمحافظة السويس، ووالدته متوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15909 لسنة 2020 جنح مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.