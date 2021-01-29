بـ 30 جنيها.. إجراءات ومستندات استخراج قيد زواج في حال فقدانه

تعد قسيمة الزواج من أهم المستندات التي يجب أن تكون متوفرة لدى الرجل المتزوج والمرأة أيضا، حيث إنها تعد المستند الرسمي أمام الجهات الحكومية التي تثبت الزواج، ما يضمن حقوقهم أمام القانون، كما أنه حتى يتم الحجز في الفنادق لا بد من التأكد من إثبات حالة الزواج عن طريق الاطلاع على القسيمة، ويتعرض الكثير من الأزواج إلى فقدان القسيمة ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية في الحالات التي تحتاج إلى إثبات.

وتستعرض«الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج صورة قيد زواج من مصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على صورة قيد الزواج

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوج والزوجة.

- يتم تقديم الطلب من خلال النموذج رقم «21 أ - 40».

شروط استخراج قيد الزواج

- أن يكون البيان «صورة قيد الزواج» مسجلا على الحاسب الرئيسى بمصلحة الأحوال المدنية.

- أن يكون مستخرج قيد الزواج صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون مستخرج القيد يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

إجراءات اسخراج صورة قيد الزواج

- يقوم المواطن بتقديم بطاقة الرقم القومى كإثبات شخصية بالشباك المختص بمصلحة الأحوال المدنية التابع لها الزوج.

- ثم يتم استخراج صورة قيد الزواج المسجلة على الحاسب الرئيسي.

الرسوم المطلوبة لاستخراج قيد زواج

حددت مصلحة الأحوال المدنية رسوم استخراج صورة قيد الزواج من فروع مصلحة الاحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية بـ 30 جنيها للصورة الوحده.

والجدير بالذكر أن قيد الزواج يحصل عليه كل من الزوج والزوجة من المأذون الذي قام بإتمام الزواج الخاص بهم وإشهاره، حيث تم تسليم نسخة للزوج وأخرى للزوجة.