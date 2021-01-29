مباحثات مغربية إسرائيلية حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

قالت وزارة الخارجية المغربية، إن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أجرى اليوم، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق المسؤولان، خلال المباحثات التي أعقبت المكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه، والبيئة، والسياحة، والعلوم، والابتكار، والطاقة.

وأوضحت الخارجية المغربية، أن المحادثات بين بوريطة وبن شبات شكلت مناسبة لاستحضار الإمكانات الكبيرة للتعاون الذي لن يعود بالنفع على المغرب وإسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأسرها.

وأوضحت وكالة «المغرب العربي» للأنباء، أنه بالنظر إلى القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ستجتمع مجموعات العمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وسيزور وفد مغربي رفيع المستوى، إسرائيل، ومن المحتمل أن تكون الزيارة في فبراير المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات.

ويتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، برئاسة بن شبات، المغرب خلال شهر فبراير المقبل.

ووقع كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في 22 ديسمبر الماضي، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة المغربية «الرباط» على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمغرب الوفدان الأمريكي والإسرائيلي برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات.

ووقع المسؤولان الأمريكي والإسرائيلي ورئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني على الإعلان أثر اجتماع مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وقال مائير بن شبات في وقت سابق، إنه لا حدود للتعاون الذي يمكن البدء به سيتم تغيير المنطقة لصالح «شعبي إسرائيل» والمغرب وشعوب الجوار.