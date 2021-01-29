الطب الشرعي: وجود سائل منوي لأحد المتهمين على ملابس ممثلة تعرضت للسرقة

قال مصدر بالطب الشرعي بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي الممثلة «ع ا»، بناءًا على قرار النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي عليها بعد تعرضها للسرقة ومحاولة اغتصاب داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، وأضاف المصدر بأنه تبين من خلال توقيع الكشف الطبي على المجني عليها عدم تعرضها للاغتصاب.

وتبين العثور على بعض الإصابات الظاهرية في الرقبة والصدر وأسفل الساقين وهو ما يؤكد روايتها بتعرضها لشل حركتها من قبل المتهمين، وتابع المصدر بأنه بفحص الأحراز وهي خاصة بملابس المجني عليها الخارجية والداخلية، تبين العثور علي سائل علي ملابسها وباستخلاصه وإرساله إلى المعمل الطبي لتحليله تبين أنه سائل منوي.

تحليل مخدرات وسائل منوي للمتهمين

وفي نفس السياق أوضح المصدر بأنه تم أخذ عينات من المتهمين لتحليل الكشف عن المخدرات لهم، كما تم أخذ عينات منوية من المتهمين الثلاثة وبمطابقتها بالسائل المنوي الذي عثرعليه علي ملابس المجني عليها تطابق مع السائل المنوي الخاص بأحدهم، وأكد المصدر بأنه جار كتابة التقرير النهائي الخاص بالواقعة وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

بداية البلاغ

وكان تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بتعرض ممثلة مشهورة للسرقة والإغتصاب داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، وبانتقال ضباط البحث الجنائي تبين وجود الممثلة «ع أ» داخل شقتها في منطقة حدائق أكتوبر محل البلاغ وتعاني من حاله إنهيار، ليتم نقلها إلى المستشفى وبفحص الشقة تبين سلامة منافذها.

وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة وبفحصها تبين دخول 3 أشخاص ملثمين شقة الممثلة، وكشفت التحريات بأن الـ3 أشخاص انتحلوا صفة عمال في شركة الغاز، وطلبوا منها الدخول للشقة لمباشرة عملهم، وبالسماح لهم بالدخول فوجئت بقيامهم بشل حركتها وقاموا بتمزيق ملابسها ثم دخل احدهم الي باقي الشقة وقام بسرقة مبلغ 65 ألف جنية ومصوغات ذهبية وتمكنوا من الهرب بعد فشلهم في اغتصابها.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين إنهم سمسار سيارات ويوجد تعامل مع المجني عليها في بيع سيارة واثنين من أقاربه.

العرض على الطب الشرعي

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وعرضهم على الطب الشرعي للكشف علي المخدرات والكشف الطبي على المجني عليها لبيان مدي تعرضها للاغتصاب من عدمه.