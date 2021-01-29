واشنطن: إيران عليها الامتثال لبنود الاتفاق النووي قبل وضع إطار للتفاوض

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، إنه على إيران أن تمتثل لبنود الاتفاق النووي قبل أن تضع أي إطار زمني للمفاوضات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق من اليوم، إن تطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة والادعاء بأن على إيران أن تعود إلى الاتفاق النووي، ليس منطقيا ولن يتحقق أبدا، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأشار ظريف، إلى أن المنطق هو أن من ترك الاتفاق يتعين ان يعود إليه، فيما قال محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لم تغادر الاتفاق لتعود إليه.

وأضاف «واعظي»، أن بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه الاتفاق عند التأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما.