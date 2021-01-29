6 معلومات عن لقاح كورونا الجديد.. تعطى منه جرعة واحدة

أعلنت شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية، عن إصدارها لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأشارت الشركة إلى أن اللقاح أقل بكثير من حيث القوة عن اللقاحات التي تم الإعلان عنها في الأيام الماضية.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن اللقاح من خلال البيان الذي أصدرته الشركة.

جرعة واحدة

- اللقاح يعطى من خلال جرعة واحدة بخلاف معظم اللقاحات التي تم الإعلان عنها.

- نسبة حماية اللقاح للأشخاص من خطر الإصابة بفيروس كورونا تصل إلى 66 بالمئة فقط، لكنه قد يكون مفيدا بالنسبة للعالم الذي يعاني شحا في كميات اللقاحات.

التجارب السريرية

- أجرت الشركة التجارب السريرية على اللقاح الخاص بها في الولايات المتحدة و7 دول أخرى.

- بحسب بيان الشركة فإن اللقاح فعال بنسبة 66 بالمئة في الحماية من الإصابات الخطيرة والمتوسطة من مرض (كوفيد 19)، ونحو 85 بالمئة من الأعراض الأشد خطورة.

- كان هناك اختلاف في النتائج تبعا للموقع الجغرافي، فاللقاح عمل بصورة جيدة بنسبة 72 بالمئة في الحالات المعتدلة والخطيرة بالولايات المتحدة، مقارنة بنسبة 57 بالمئة في جنوب إفريقيا.