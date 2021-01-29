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محمود مسلم

أحمد السقا يستعين بـ«جاردات» في عزاء محمد الصغير ويمنع التصوير

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أبانوب رجائي -محمود الأمين
07:32 م | الجمعة 29 يناير 2021
محمد الصغير

محمد الصغير

يبدأ، بعد قليلا، عزاء خبير التجميل محمد الصغير، الذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا، وذلك أمام منزله بمدينة السادس من أكتوبر، ومنع أحمد السقا التصوير، وذلك من خلال رسالة كلامية أعطاها للبودي جاردات وفريق عمل الصغير، ولم يبدأ العزاء حتى الآن، حيث يشيد العمال سرداق العزاء لاستقبال المعزين.

وتدهورت حالة «الصغير» الصحية، خلال الأيام الماضية، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

 

 

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