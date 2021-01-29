أحمد السقا يستعين بـ«جاردات» في عزاء محمد الصغير ويمنع التصوير

يبدأ، بعد قليلا، عزاء خبير التجميل محمد الصغير، الذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا، وذلك أمام منزله بمدينة السادس من أكتوبر، ومنع أحمد السقا التصوير، وذلك من خلال رسالة كلامية أعطاها للبودي جاردات وفريق عمل الصغير، ولم يبدأ العزاء حتى الآن، حيث يشيد العمال سرداق العزاء لاستقبال المعزين.

وتدهورت حالة «الصغير» الصحية، خلال الأيام الماضية، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.