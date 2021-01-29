جامعة طنطا تفوز بكأس «عباقرة» الجامعات المصرية

فاز طلاب جامعة طنطا، اليوم الجمعة، بكأس المنافسة النهائية بمسابقة «العباقرة» على مستوى الجامعات المصرية للموسم الثالث 2020، التي يشارك فيها العديد من الجامعة الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي، طلابه الفائزين، الذين استطاعوا تحقيق أعلى نتيجة فى تاريخ البرنامج بإجمالي 1170 نقطة، وقاموا بحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد تغلبهم فى المباراة النهائية على فريق جامعة السويس، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، متمنيا لهم دوام التوفيق.

كما قدم الدكتور محمود ذكي، الشكر لهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب وتابعته في مراحله المختلفة، وضمت محمد القصير، مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور، مدير النشاط الثقافي، ومحسن رشاد «مشرف».

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إن إستراتيجية جامعة طنطا تعتمد على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، والكشف عن المواهب الإبداعية في مختلف المجالات ورعايتها ودعمها، بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وضم فريق جامعة طنطا الفائز بالكأس كلا من: ‏إسلام مصطفى النويهي (الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(الطب)، ‏إيمان عيد الضوى (طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبد الغني (الطب)، ‏محمد شادي محمد يحى (طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (الطب)، ‏أحمد جمال عبد الفتاح العباسي (الطب).