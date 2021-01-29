توقف الصيد بدمياط وانتظام حركة الميناء وسط طقس سيء

تشهد محافظة دمياط اليوم هطول أمطار مصحوبة بالصقيع والرياح، مساء اليوم، تزامنا مع نوة الكرم، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط، بينما توقفت حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج.

وأكد عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، في تصريح لـ«الوطن» توقف حركة الصيد اليوم، نظرا لارتفاع الموج، حيث وصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار ليتم وقف مراكب الصيد عن العمل.

وفي السياق ذاته، استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية؛ 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23148 طنا، تشمل: 7056 طن رمل، و8012 طن فوسفات، و7650 طن يوريا، و430 طن ورق مناديل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26037 طنا، تشمل: 11917 طن ذرة، و2032 طن حديد، و10017 طن خردة، و397 طن خشب زان، و1674 طن أبلاكاش، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 637 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وفاصوليا وبطاطس وخرشوف) وحاصلات زراعية (أرز وبصل) وفواكه (برتقال وفراولة ورمان وجريب فروت) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وهولندا وسريلانكا وألمانيا ومالطا وسنغافورة وهونج كونج وسلوفينيا والصين والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86422 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48516 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3652 شاحنة.

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