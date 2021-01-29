مباحث دمياط تضبط محطة بث لاسلكي لقنوات فضائية مشفرة

ضبطت مباحث قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة، برئاسة الرائد محمد مجاهد شخصين يديران محطة بث لاسلكى خاصة، وشبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها بعد فك تشفيرها. وبثها لأكثر من 5 ألاف مشترك.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام المتهمين بإدارة محطة بث لاسلكى خاصة وشبكة إستقبال قنوات فضائية مُشفرة وإعادة بثها بعد فك تشفيرها من خلال سيستم كامل بعقارين وأحد المحال بدائرة قسم دمياط الجديدة، وإتخاذهم مقرا لإعادة بث مجموعة من القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، أمكن ضبطهما أثناء إدارتهما لنشاطهما الإجرامى، كما تم ضبط مكونات شبكة البث وهي عبارة عن محطة استقبال للبث مكونة من وحدات معالجة مركزية محمل عليها روابط القنوات للإتصال بالريسيفرات، وملفات التعريف وأنظمة التشغيل محمل عليهما أنظمة التشغيل مقلدة ومنسوخة، وعدد من أجهزة "الريسيفر، وأنكودر لتجميع القنوات، وسويتش للإتصال بالإنترنت، ومكونات لالتقاط الإشارة، وأطباق استقبال القنوات الفضائية، وراوترإنترنت، وجهاز DVR لتجميع القنوات، ومحطة تشفير مكونة من جهاز لاب توب، محمل عليه العديد من ملفات التعريف وأنظمة التشغيل لأجهزة الريسيفر، والعديد من المصنفات الفنية من أفلام وأغانى، بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية عليها، وعدد من البرامج المقلدة والمنسوخة وروابط القنوات لتشغيلها من على أجهزة الريسيفر، وجهاز ريسيفر يعمل كمخلق للشفرات بعد إتصالها بالإنترنت، وأجهزة أخرى مختلفة.

وبحسب مصادر امنية، فإن الأجهزة المضبوطة تعد من مكونات شبكات البث الفضائى الأرضى، وغير مصرح بتداولها. كما تبين قيام المتهمان بتصنيع بعض مكونات الشبكة محلياً، وتركيبها لعمل تقويات لإرسال الإشارة للشبكة المضبوطة المملوكة للمتهمان لبث التردد فى نطاق 50 كيلو متر دائرى، لإعادة بث القنوات المشفرة وغير المشفرة دون تصريح من الجهات المعنية، أوالحصول على إذن من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية على تلك القنوات.

كما تبين أن عدد المشتركين فى الشبكة المضبوطة يزيد عن 5000 مشترك نظير مبالغ مالية يتم سدادها سنوياً، وعليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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