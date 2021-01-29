بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة سيدة في حادث تروسيكل بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيبت سيدة أخرى بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب تروسيكل بأحد المصارف الزراعية بطريق قرية معنيا، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

وجرى انتشال جثماني الضحيتين، وإيداع السيدة المستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

وكان مأمور مركز شرطة كوم حمادة، تلقى بلاغا بوقوع حادث أمام مخزن أنابيب الناقوري بالقرية المذكورة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: ياسر جمعة عبد الرؤف محمد، 45 سنة، عبير عبد الصادق، 35 سنة، وإصابة فيفي رمضان عبد الوهاب، 38 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، لقى 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل، بطريق «القاهرة- الإسكندرية»، الزراعي، وجرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقف استمر أكثر من ساعتين.

وكان الطريق الزراعي شهد حادث مروع أمام قرية دسونس أم دينار، التابعة لمركز أبو حمص، بعدما اصطدم ميكروباص بسياره نقل، وبلغ عدد المصابين 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المتوفيين 5 أشخاص، تم نقلهم جميعا لمستشفى دمنهور التعليمي، بعد الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لنقل المصابيين وللمتوفيين.

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أن السيارة الميكروباص كانت تقل عمال أحد مصانع الملابس ببرج العرب، وتعرضت لحادث أثناء عودتها من المصنع، وجميع المتوفيين من مخافظة البحيرة.

وجرى نقل المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وهم «محمود متولى محمد الشرقاوي»، 25 سنة، محمد مرسى محمد عمر 30 سنة، أحمد فايز عبد العزيز 25 سنة، مقيم عزبة حمد أبو دمين تابع أبو هواش المحمودية، إسلام شوقى عبد الحميد 16سنة، مقيم أبو هواش أبو حمص، ماهر إبراهيم على 35 سنة، أبو هواش أبو حمص».

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.