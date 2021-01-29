أحمد فايق عن نجاح «الفقاعة الطبية» بمونديال اليد: «اختراع مصري»

قال الإعلامي أحمد فايق، إن منظومة كرة اليد في مصر عظيمة، مشيدًا بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وبخاصة مع «الفقاعة الطبية»، ووصفها بأنها «اختراع مصري» نُفذ بمنتهى الحرفية، ويجرى دراسة تطبيقها في بطولات عالم أخرى وأولمبياد طوكيو التي ستستضيفها اليابان في صيف هذا العام.

وأضاف «فايق» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «dmc»: «المنتخب الوطني كان رائعًا وقدم أداءً بطوليًا ضد المنتخب الدنماركي، وكلنا كنا متفاعلين مع المباراة»، مشيرًا إلى أنه يتابع اللعبة منذ فترة التسعينيات التي شهدت تألق عدد كبير من نجوم كرة اليد وعلى رأسهم أحمد العطار وجوهر نبيل وأشرف عواض.

وتابع: «المنظومة كلها عظيمة، والتيشيرت بتاع المنتخب رائع، والعالم كله يدرس تطبيق الفقاعة الطبية التي عملنا بها من أجل إنجاح البطولة والبعد عن فيروس كورونا، وبخاصة أننا نفذناها بمنتهى الدقة والحرفية».

وأشاد الإعلامي أحمد فايق بالشقيقتين ياسمينا وهايدي أصغر محكمتين لمباريات كرة اليد في مصر، إذ شاركتا في تحكيم الكثير من المباريات محليًا ودوليًا، وحصلتا على الشارة الدولية في عام 2017، ثم شاركا في بطولة العالم للسيدات في بولندا بعدها بعام وحصلا على الشارة القارية في عام 2014، وشاركتا في بطولة أفريقيا للناشئات في كينيا عام 2015، ودورة الألعاب الأفريقية بالكونغو في نفس العام، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رجال وسيدات في عام 2016 وبطولة أفريقيا للسيدات بأنجولا في عام 2016 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس سيدات ورجال في مصر عام 2018، ودورة الألعاب الأفريقية بالجزائر في نفس العام، والبطولة العربية للأندية في المغرب عام 2015.