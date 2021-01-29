من 2019 إلى 2021.. جامعة كفرالشيخ تواصل التقدم بالتصنيفات العالمية

ساهمت جامعة كفر الشيخ، بالعديد من الأبحاث العلمية، وشاركت بعدد كبير منها في التصنيفات العالمية، حتى أحرزت تقدما ملموسا، ضمن أفضل الجامعات العربية والمصرية، أكثر من مرة، وذلك على الرغم من حداثتها، فضلا عن حصدها لقب أفضل جامعة مصرية العام الماضي.

وأنشأت الجامعة بالقرار الجمهوري رقم (129) في 19 أبريل سنه 2006، حيث انفصلت عن جامعة طنطا، إلا أنها أحرزت تقدما واسعا في مجال البحث العلمي والطبي.

واليوم تقدمت جامعة كفرالشيخ 213 مركزا في الترتيب العالمي لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات Ranking Web of Universities 213 عن العام الماضي «إصدار يوليو 2020»، وارتفع ترتيبها إلى 1893 مقارنة بترتيبها لعام 2016 الماضي وذلك بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ارتفاع ترتيب الجامعة إلى 1893 مقارنة بترتيبها 2106 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة حصلت وفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف، على المركز الـ13 ضمن 72 جامعة مصرية، والمركز 40 ضمن 1216 جامعة على مستوى الوطن العربي، والمركز 39 ضمن 1907 جامعة على مستوى قارة أفريقيا.

وأشار إلى قيام التصنيف هذا العام بتحديث معايير التقييم، حيث اعتمد على قياس آداء الجامعات وفق المعايير الآتية: Visibility/ Web contents impact) (50%)) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإليكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، وTransparency/ Openness) (10%)) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم (Top cited researchers)، و(Excellence (40% ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.

يذكر أن تصنيف «ويبوميتركس» العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يُصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإليكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بإسبانيا.

نجاحات أخرى للجامعة

وفي الرابع من نوفمبر الماضي، جرى إدراج الجامعة، للمرة الأولى، ضمن قائمة أفضل 1100 جامعة عالميا، في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2021.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة احتلت المركز 1056 عالميا و37 إفريقيا و12 محليًا، لافتًا إلى إدراج 19 جامعة مصرية حكومية وخاصة في هذا التصنيف.

«كفر الشيخ» ضمن أفضل 800 جامعة عالميا

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 601-800 في تصنيف التايمز البريطاني "THE World University Rankings" والذي يصدر سنويا.

وقال دسوقي، إن جامعة كفر الشيخ حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا، محافظة على نفس مركزها عالمياً للعام الثالث على التوالي، وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لعام 2021 في ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة في التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يُعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية، بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية، تشمل مجالات التعليم «البيئة التعليمية» والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة» والاستشهادات «تأثير البحث» والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع».

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة، ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة في هذا الشأن، موجهاً الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

«كفر الشيخ» تتقدم في تصنيف التايمز ضمن 4 جامعات مصرية

وفي السابع والعشرين من يونيو عام 2019، أعلن تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالي، عن ترتيب أفضل الجامعات الناشئة في العالم التي لا يتعدى عمرها 50 عاما للعام 2019 «THE Young University Rankings 2019».

وشمل التصنيف، وقتها، 10 جامعات مصرية، وتصدرت 4 جامعات مصرية المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات المصرية والمركز رقم 151-200 على مستوى العالم والمركز السابع عربيا، وهي جامعات كفر الشيخ، بني سويف، قناة السويس والمنصورة، كما احتلت جامعة طنطا المركز 2001-250 عالميا تليها جامعتي الفيوم والمنوفية في المركز 251-300 عالميا، بينما جاءت جامعات حلوان والمنوفية والمنيا والزقازيق في المركز 301-350.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تعتبر أحدث جامعة مصرية في التصنيف، ما يعد اعترافا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرا الى أن تصنيف «تايمز» البريطاني يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير، أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة.

ويصدر هذا التصنيف عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم، حيث يعتمد على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في خمسة مجالات هي التدريس «بيئة التعلم»، البحث العلمى «الحجم والدخل والسمعة»، الاستشهادات «تأثير البحوث»، النظرة الدولية «الموظفين والطلاب والبحوث»، ونقل المعرفة.