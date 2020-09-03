"كفر الشيخ" ضمن أفضل 800 جامعة عالميا في تصنيف تايمز

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 601-800 في تصنيف التايمز البريطاني "THE World University Rankings" والذي يصدر سنويا.

وقال دسوقي، إن جامعة كفر الشيخ حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا، محافظة على نفس مركزها عالمياً للعام الثالث على التوالي وفقاً لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لعام 2021 في ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة في التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم "البيئة التعليمية" والبحث العلمي "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة" والاستشهادات "تأثير البحث" والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".

أوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة في هذا الشأن، موجهاً الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.