«نوة الكرم» تصل كفر الشيخ: هطول أمطار على شمالي المحافظة 

هطلت أمطار على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، وذلك خلال أيام «نوة الكرم»، حيث شهدت المناطق الشمالية للمحافظة، سقوط أمطار بسيطة إلى متوسطة، ما دفع المحافظة لاستمرار حالة الطوارئ، والتنبيه على رؤساء المدن بالإبلاغ عن حالة المرافق.

المحافظة ترفع الطوارئ وتنشر خرائط سقوط الأمطار

وأعلنت محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، فضلا عن نشر خرائط الأرصاد الجوية للمواطنين أولا بأول، والتنسيق مع كافة الجهات بما فيها الحماية المدنية، للتدخل حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بشكل دائم، وانعقاد غرف عمليات مجالس المدن.

واتخذت الوحدات المحلية كافة إجراءات الحيطة والحذر، وشددت المحافظة على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، إنه تابع أعمال رفع مياه الأمطار بالأحياء والشوارع، وتابع أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وأكد نور الدين، على تواصل وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات شركة مياه الشرب للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.