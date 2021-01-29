معاينة النيابة: 28 مليون جنيه خسائر مبدئية لحريق سوق التوفيقية

كشفت معاينة النيابة العامة لحريق 14 محلا لبيع قطع غيار السيارات بسوق التوفيقية بمنطقة رمسيس، أن الخسائر المبدئية جراء الحريق تجاوزت 28 مليون جنيه، وأضافت المعاينة أن الحريق التهم «مول تجاري» مكوّن من 3 طوابق خاص بتجار قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى حرق عددًا من الاكشاك الخاصة ببعض الباعة الجائلين والذين يفترشون الشارع لبيع اكسسوار السيارات، وقررت النيابة العامة انتداب لجنه لحصر التلفيات الخسائر النهائية التي أسفر عنها الحريق.

بداية الواقعة

البداية تلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في عدد من المحلات التي تستخدم مخازن لتجار قطع غيار السيارات داخل عقار مكون من 3 طوابق.

السيطرة على الحريق

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى باقي العقارات والمحلات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإطفاءها، وأسفر الحريق عن احتراق عقار مكون من 3 طوابق يستخدم مخازن لتجار قطع غيار السيارات.

التحريات

ومن جانبها، كشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المجاورة لمسرح الحريق، وبتفريغها تم رصد شخص يقوم بسكب مادة حارقة من جركن ثم قيامه بإشعال النيران.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وبفحص مقطع الفيديو وبسؤال أصحاب المحلات عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، تعرفوا عليه، وتبين أنه صاحب أحد اكشاك بيع اكسسوارات السيارات بذات المنطقة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين بعض أصحاب الأكشاك التي أتلفت بسبب الحريق.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.