تفاصيل حريق مصنع شبرا للأقطان: 3 ساعات لإطفائه والخسائر مليوني جنيه
كتب:
حسن صالح
05:30 م | الجمعة 29 يناير 2021
حريق
كشف إيهاب مهدي، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن خسائر مصنع الأقطان المحترق بشبرا الخيمة قدرت بمليوني جنيه، مشيرًا إلى أن الحريق استمر 3 ساعات متواصلة حتى تمكنت قوات الحماية المدنية، مع حي غرب شبرا الخيمة من إخماده والسيطرة عليه تماما.
وأوضح مهدي، أن المصنع مقام على مساحة 500 متر، ومكون من طابقين، وأن النيران التهمت جميع الأقطان، وماكينات التنظيف المتواجد بالدور الأرضي، دون خسائر في الأرواح.
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع تقطيع أقطان، كائن بحارة ناصر ذكي شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.
وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق واخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.
وتبين من المعاينة المبدئية، أن المصنع ملك «محمد . إ . أ»، ومكون من طابقين أرضى وأول علوي، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المصنع بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق، حيث تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي وقت سابق، نجحت الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي على طريق «مسطرد - أبو زعبل»، دون خسائر بشرية، فيما تحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي أعلى طريق «مسطرد - أبو زعبل» بالخانكة دون خسائر بالأرواح.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحادث وتبين أن الحريق نشب في سيارة أثناء سيرها على الطريق وتمت السيطرة على الحريق بالسيارة، ثم تجنيبها على الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.