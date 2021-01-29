تفاصيل حريق مصنع شبرا للأقطان: 3 ساعات لإطفائه والخسائر مليوني جنيه

كشف إيهاب مهدي، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن خسائر مصنع الأقطان المحترق بشبرا الخيمة قدرت بمليوني جنيه، مشيرًا إلى أن الحريق استمر 3 ساعات متواصلة حتى تمكنت قوات الحماية المدنية، مع حي غرب شبرا الخيمة من إخماده والسيطرة عليه تماما.

وأوضح مهدي، أن المصنع مقام على مساحة 500 متر، ومكون من طابقين، وأن النيران التهمت جميع الأقطان، وماكينات التنظيف المتواجد بالدور الأرضي، دون خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع تقطيع أقطان، كائن بحارة ناصر ذكي شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق واخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المصنع ملك «محمد . إ . أ»، ومكون من طابقين أرضى وأول علوي، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المصنع بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق، حيث تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، نجحت الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي على طريق «مسطرد - أبو زعبل»، دون خسائر بشرية، فيما تحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي أعلى طريق «مسطرد - أبو زعبل» بالخانكة دون خسائر بالأرواح.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحادث وتبين أن الحريق نشب في سيارة أثناء سيرها على الطريق وتمت السيطرة على الحريق بالسيارة، ثم تجنيبها على الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.