معيط: أنهينا السنة المالية في 30 يونيو 2020 بـ3.6 معدل نمو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي جاء كمنقذ للاقتصاد المصري، وفي حال لم يتم إجراء الإصلاح لم تكن الدولة لتقدر على تلبية احتياجات المواطنين في الغذاء والحياة الكريمة، حيث جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي كحل للمشكلات المزمنة التي كانت تعاني منها مصر لسنوات طوال.

أنهينا السنة المالية في 30 يونيو 2020 بـ3.6 معدل نمو

وأضاف «معيط»، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار» والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الاقتصاد المصري وفي ظل جائحة كورونا هو ثاني أفضل نمو على مستوى العالم: «أنهينا السنة المالية في 30 يونيو 2020 بـ3.6 معدل نمو، ومعدلات النمو الإيجابية في العالم كانت لدول محدودة، وأكثر أربع دول في معدلات النمو الإيجابي مصر والصين».

فقدان مصر 14 مليار دولار كعملة صعبة بموازنة الدولة عبر القطاع السياحي

وأوضح وزير المالية أن معدل النمو هو ما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع الجائحة التي تسببت في فقدان مصر 14 مليار دولار كعملة صعبة كانت تدخل لموازنة الدولة عبر القطاع السياحي وحده، كما تسببت في تأثر الكثير من القطاعات ومنها التصدير: «فيه اضطراب في الوضع الاقتصادي».

وأكد أنه في حال لم يتم إجراء الإصلاح الاقتصادي لم يكن للمواطنين أن يجدوا العيش، أو العملة الصعبة في البنوك، وتفاقم لأزمة الكهرباء وعودة ظاهرة الطوابير أمام البنزينات: «الناس وظروفها وقدرتها تعبت، وما حدث أثناء جائحة كورونا أثبت للناس أن الدولة كان لديها من القدرة على الوقوف وألا يشعر المواطن بأي تغيير حدث».