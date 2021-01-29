حسن الرداد يقضي 3 ساعات بجوار قبر والدته: «فضل يكلمها ويدعي لها»

يعيش الفنان حسن الرداد، في حالة حزن شديد، منذ وفاة والدته السيدة فادية عبدالحميد الرداد، قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، إذ يرثيها بشكلٍ يومي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور تجمعهما وبأدعية كثيرة، كما يُطالب جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

الدكتور أحمد الرداد، ابن عم السيدة «فادية»، كشف لـ«الوطن»، عن تفاصيل العلاقة الوطيدة التي جمعت بين «حسن» ووالدته، قائلًا: «هو قريبٌ منها منذ طفولته، وتوطدت علاقتهما بشكلٍ أكبر بعد وفاة والده وشقيقه الأكبر، فصار كل شيء في حياتها تقريبًا، وكان يأخذ رأيها في أعماله الفنية كافة».

وروى أحمد الرداد، لحظات دفن السيدة «فادية» بمقابر العائلة في دمياط، قائلًا: «حسن دخل في حالة إنهيار شديدة، وحرص على قضاء بعض الوقت وصلت إلى ثلاث ساعات تقريبًا، بجوار قبر والدته، بعد إنتهاء مراسم الدفن، وفضلنا ألا نتركه بمفرده في تلك الحالة، فجلسنا بجواره أنا وشقيقتي وكذلك شقيقته، فضل يكلمها ويدعي لها».

حالة اجهاد

وقال إن حسن الرداد، تعرض لحالة إجهاد، لاسيما بسبب السفر من القاهرة إلى دمياط والتواجد طوال مراسم الدفن، إذ قرر التوجه إلى منزل العائلة، واستقبل العزاء في والدته من أفراد العائلة فقط، إذ أنه لم يُقيم عزاء كبير لإستقبال أهالي المنطقة»، موضحًا أنّه ظل في دمياط لمدة 3 أيام تقريبًا حتى عاد مُجددًا للقاهرة.

وأوضح أنّ حسن الرداد، استقبل العزاء لمدة يومين تقريبًا، في منزل والدته بحي الدقي، وشارك فيه عدد من أصدقاءه المُقربين من الوسط الفني وخارجه.

خبر الوفاة

وكان حسن الرداد، قد أعلن يوم 9 يناير الماضي، عن وفاة والدته، فقد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن شاء الله صلاة الجنازة علي والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص في دمياط يوم الأحد الموافق 10 يناير عام 2021».