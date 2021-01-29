عاجل.. هطول أمطار متوسطة على قرى ومدن شمال سيناء

تساقطت الأمطار بشكل متوسط على قرى ومدن شمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، وفق ما أكده شهود عيان من أهالي سيناء.

وقال الأهالي، إن الأمطار تساقطت بشكل متوسط على غالبية الأماكن، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائى في مدينة الشيخ زويد لمدة ساعتين على الأقل، فيما حذر أصحاب المحال التجارية بوسط المدينة من حدوث ماس كهربائي في بعض الأعمدة الكهربائية، بسبب تلامس الأسلاك والأعمدة وقت نزول الأمطار.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حذر المواطنين في المحافظة بعدم لمس أعمدة الكهرباء وقت سقوط المطر، موضحا أن هناك بعض الأعمدة قد تتسبب بحدوث ماس كهربائي.

الجدير بالذكر أن قسم الصيانة بشركة كهرباء الشيخ زويد، قامت بتركيب أسلاك تساقطت بسبب هبوب رياح محملة بالتربة عصر اليوم.

وكان قسم الطوارئ بديوان عام المحافظة قد أكد في بيان له أنه يتابع جميع التطورات المناخية لحظة بلحظة بمراكز ومدن المحافظة.