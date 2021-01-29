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محمود مسلم

حسام شوقي وهاني رمزي ومي عمر يقدمون العزاء في محمد الصغير «صور»

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أبانوب رجائي -محمود الأمين
10:13 م | الجمعة 29 يناير 2021
هاني رمزي وزوجته

هاني رمزي وزوجته

استمر توافد الفنانين على سرداق عزاء خبير التجميل محمد الصغير، والمقام حاليا أمام منزله بمدينة السادس من أكتوبر، ومن ضمن الفنانين الذين حضروا المنتج حسام شوقي المشرف على الإنتاج بشركة «سينرجي» والفنان شريف منير والنجم هاني رمزي والنجمة مي عمر، والفنان إدوارد، الإعلامية رضوى الشربيني، والإعلامية شيرين حمدي وزوجها.

وتدهورت حالة «الصغير» الصحية، خلال الأيام الماضية، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

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