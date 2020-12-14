هاني رمزي وهبة الأباصيري في عزاء والد داليا البحيري

قدم الفنان هاني رمزي، واجب العزاء لداليا البحيري في وفاة والدها بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، الذي توفى منذ أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية.

كما حرصت الإعلامية هبة الأباصيري والفنان أحمد فريد، لتقديم واجب العزاء لداليا البحيري.

وتوفى والد داليا البحيري، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.وأعلن نبأ الوفاة الفنان أحمد فريد عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، لكنه سرعان ما حذف المنشور ليثير حالة من الجدل بشأن الوفاة، قبل أن يؤكد رجل الأعمال حسن سامي، زوج داليا، وفاة حماه، بعد معاناته من ضعف عضلة القلب في أيامه الأخيرة.وأقيمت صلاة الجنازة علي روح والد البحيري من مسجد الصديق بمساكن شيراتون؛ إذ تغيب نجوم الفن عن حضور مراسم الجنازة، التي اقتصرت علي أفراد عائلة الفقيد.وحرصت داليا علي كشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدها قبل ساعات من رحيله، بعد انتشار أنباء تفيد إصابته بوباء كورونا، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "لكل اللي بيسأل على بابا، وبيدعي له بشكركم من كل قلبي، وهو محتاج دعواتكم جميعا وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وآسفة لو بتأخر في الرد عليكم".وأضافت داليا: "حبيت أوضح إن بابا معندوش كورونا؛ لأن كذا حد سألني، والدي عنده بعض المضاعفات بسبب ضعف عضلة القلب، بشكركم جميعا ودعواتك ليه بالشفاء العاجل".