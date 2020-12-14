بالصور.. هاني رمزي ووفاء عامر والنجوم يحتفلون بإطلاق معرض "رحلة الروح"

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة الممثل والفنان التشكيلي الدكتور أحمد فريد بافتتاح معرضه الجديد "رحلة الروح" وذلك بقاعة بيكاسو في الزمالك والذي يمتد لـ 27 ديسمبر الجاري.

كان ضمن الحضور الفنان التشكيلي محمد فريد، هاني رمزي ووفاء عامر، حنان سليمان، دانا حمدان، تامر فرج، دكتور داليا العدل حرم المنتج جمال العدل، المؤلف شريف بدر الدين ، المنتج تامر نعيم، الدكتور أشرف رضا، الفنان التشكيلي إبراهيم بيكاسو .. بالإضافة الى م. محمد الرشيدي ،أمل مبدا ولميس نجم .

ومن الإعلاميين سمر يسري ،نهال عهدي ،وفاء ماهر ، طارق أمين ،مصطفى متولي ، نرمين الشريف .. وغيرهم من مشاهير المجتمع والمهتمين بالفن التشكيلي.

وعن عنوان المعرض يقول فريد: "تنطلق الروح من مصدرها برحلتها الحياتية إلى الكائن الإنساني لتخرجه من صمته المظلم إلى ميلاد نوراني يسري فيه الحياة كما يسري تيار كهرباء يبدد الظلام نور فيشع في أركان المعمورة لإظهار الأشياء ليهدي بها الإنسان، كذلك الروح تسري في الإنسان بكل ما يحمل من صفات جامعة دون الخلائق بنورانيتها أينما كان وحيث كان فيحييها بها وبها الحياة، فعندما يرتقي الإنسان ويسمو بروحه فتميل الروح لهذا المقام وتشدو وتحلق بصاحبها في نور الفضاء، فتتواءم مع النفس الملهمة فيصعد بها إلى طاقة الابداع".

وفي مجال التمثيل شارك أحمد فريد مؤخرا بدور مميز "شريف " بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والفنانة داليا البحيري والفنانة دلال عبد العزيز وإخراج رامي إمام.