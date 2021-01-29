جلسة عرفية تُنهي خصومة بين أبناء أكبر منطقتين في الأقصر

نجحت لجنة المصالحات في الصعيد، برئاسة السيد أحمد الإدريسي، في وأد الخلافات، وعقد جلسة مصالحة عرفية، بين أبناء منطقتي «الجواهرة» و«البحاروة» بمدينة الأقصر، بعد خلافات استمرت لأكثر من عام أُصيب فيها عدة أشخاص.

حضر جلسة المصالحة العرفية التي عُقدت بأحد القاعات بمنطقة الكرنك المئات من أبناء الأقصر ولفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء لجان المصالحات.

ووسط تكبيرات جماعية، أعلن كبار العائلتين إنهاء الخلافات وطي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل.

وقال السيد أحمد الادريسي، رئيس لجنة المصالحات في الصعيد، أنه على مدار عدة أشهر تم عقد عدة جلسات مع كل طرف من العائلتين، كل على حدة، لتقريب وجهات النظر والعفو والتسامح في حضور أعضاء لجان المصالحاتن وعدد من الشخصيات العامة في الاقصر، مشيرا إلى نجاح الجلسات أخيرا في إنهاء الخلاف وتحديد موعد المصالحة التي تمت اليوم على خير.

وأشاد الإدريسي، بلجنة المصالحات، التي لها دور كبير في إنهاء الكثير من الخلافات خلال الفترة الماضية، وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على المجتمع وعلى الأمن العام، حيث يرتبط أبناء الأقصر جميعا بعلاقات نسب ومصاهرة تجعل أي خلاف يعكر الصفو العام للمحافظة بأكملها.

وأضاف الإدريسي، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المصالحات في أكثر من منطقة بالأقصر، كان آخرها مصالحة بين أبناء سكن الدريسة وأبناء الجزارين، موجها الشكر لجميع العائلات على تفهمها وسيرها في أمور الصلح والعفو والتسامح الذي هو من شيمة أبناء الصعيد جميعا.

وكانت الأقصر شهدت أول مصالحة ثأرية بين عائلتين في منطقة العديسات كأول مصالحة ثارية، تُعقد عقب تفشي فيروس كورونا، حيث عقدت المصالحة وتقديم الكفن من آل الطاهر إلى آل جودة في حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكثر من ألفي مواطن، وتحت رعاية مديرية أمن الأقصر.