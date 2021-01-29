السويد تتلاعب بفرنسا في طريقها إلى نهائي مونديال اليد

بلغ منتخب السويد لكرة اليد، نهائي كأس العالم للعبة، اليوم الجمعة، إثر فوزه على فرنسا بنتيجة (32-26)، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر.

وأقيمت المباراة التي تسيد شوطيها لاعبو المنتخب السويدي، على الصالة المغطاة لستاد القاهرة.

وبدا الفارق واضحا في الإمكانات والقدرات المهارية بين المنتخبين، إذ غاب المنتخب الفرنسي تماما في معظم فترات المباراة.

على الجانب الآخر، تلاعب مهاجمو المنتخب السويدي، بدفاع المنتخب الفرنسي، وتمكنوا من الوصول بسهولة إلى مرمى الديوك.

وأنهى منتخب السويد، الشوط الأول، متفوقا بنتيجة 16-13.

وحاول لاعبو المنتخب الفرنسي، العودة خلال النصف الثاني من الشوط، وقلصوا النتيجة، لكن فشلوا في التعديل.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السويدي، السيطرة والتألق وحقق الفوز.

ووصل منتخب فرنسا، إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على منتخب المجر، بنتيجة 35-32.

أما منتخب السويد فبلغ الدور ذاته بعد التغلب على منتخب قطر، بنتيجة 35-23.

وشهدت المباراة حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

بينما دعم فرانسوا بوجو القنصل الفرنسي بمصر، منتخب بلاده، وتواجد فريدريك راب رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، وعندان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي.

وكانت مصر احتلت المركز السابع في بطولة العالم، بعد أن ودعت المنافسات من الدور ربع النهائي، عقب مباراة ملحمية أمام بطل العالم، منتخب الدنمارك.

وخسرت مصر المباراة بطريقة درامية، بعد الوصول إلى رميات الترجيح، بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل.