محافظ الجيزة يضبط أعمال حفر دون ردمها بشارع السودان

قطع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولته التفقدية، لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع السودان بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، وذلك لضبطه أثناء مروره بنهاية شارع السودان في اتجاه جامعة القاهرة أعمال حفر بالطريق دون رد الشيء لأصله.

ورافق المحافظ في جولته كل من المحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

ووجه المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي برد الشيء لأصله، وترميم طبقة الرصف بالطريق أثناء تواجده لتسهيل الحركة المرورية.

«راشد»: منع انتظار السيارات أعلى الرصيف

وتابع «راشد» الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشارع السودان، موجهًا بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاه، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف إيمانًا بأن الرصيف حق للمشاه مع رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بالشارع.

عودة الحركة الي طبيعتها بين محور 26 يوليو وطريق «شبرا - بنها» الحر

وانتهت الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق «شبرا - بنها» الحر، صباح اليوم، من أعمال الكشط ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي، وذلك في إتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية، لتعود الحركة إلى طبيعتها بعد أن استلزمت تنفيذ الأعمال إجراء غلق كلي للمطلع لمدة يوم واحد فقط ولمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 12 حتى الساعة 6 صباحاً فقط .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.