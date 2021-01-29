عباس أبو الحسن يكشف تفاصيل تعرضه للتحرش 3 مرات خلال 35 عاما

قال الفنان عباس أبو الحسن، إن قصته مع الطبيب المتحرش ترجع إلى 35 سنة مضت، إذ كان قد تخرج منذ فترة صغيرة في كلية طب الأسنان، موضحًا: «الدكتور أحمد شطا، صاحب الرقم القياسي في رمي الجلة، عرفني عليه في «الجيم»، ولم يظهر منه أي شيء مريب وقتها».

فتح الحمام في الجيم على واحد بيستحمى

وأضاف أبو الحسن في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «تاني سنة بصاته كانت غريبة، وكانت بتجيلنا معلومات إنه فتح الحمام على واحد أثناء الاستحمام والتاني ضربه وقلبت مشكلة وحصلت واقعة شهيرة معه أن في عامل كان يعاني من حالة تأخر عقلي وضُبط في فعل فاضح مع نفس الطبيب، ونقلوا العامل لمكان آخر ولم يقوموا برفده».

مد يده على عضوي الذكري

وتابع الفنان عباس أبو الحسن: «أما أنا فاللي حصل معايا، فإنه كان بيمد إيده ويحسس على عضوي الذكري، وده شيء مهين جدًا وبيخض، واتعاملت معه باليد ودفعته، وكان معروف عنه إن عنده شره رهيب وفي الخروجات كان بيعمل ده، ولما كان بيتضرب مكنش بيقاوم وكان عنده نفس الابتسامة».

الموقف الثاني في الجونة

وأردف، أنه تعرض لموقف آخر معه في حفل بمدينة الجونة: «هذا الموقف يرجع إلى 15 سنة أو 20 سنة، وأثناء الدخول كرر معي نفس المشكلة، ولما خرجت فرمته وسيبت الحفلة ولما جيت أشرب سيجارة لقيته جاي ورايا، وشعرت وقتها بنوع من الإهانة كان ممكن يكسر أي حد لو مش سليم نفسيا».

ولفت «أبو الحسن»، إلى أن الواقعة الأخيرة حدثت في شهر يونيو الماضي: «طول الوقت في القعدات بين الصحاب لازم تيجي قصته على لسان حد، وفي شهر يونيو كنت بجوار قسم الدقي، التقيت به، وكنت قدام الأسانسير ولما فتح لقيته دخل لوحده وقال لي لسه زعلان مني؟! ده انا بحبك ومد يده تاني، وضربته وقام جري بعدما دفع الأسانسير، وجري على السلم».