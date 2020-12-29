هاني شاكر: «المهرجانات مش فن شعبي ومينفعش يبقى واجهة مصر»

قال المطرب هاني شاكر، إن سنة 2020 لم تكن من السنوات المبهجة فنيا، وبها عطاء فني وأغان كثيرة وسينما، نتيجة الظروف، فضلا عن الصراع بين الموجة الجديدة من الأغاني والافلام، وبين من ينادي بالفن ذى القيمة، والهدف خلال عام 2020، ليكون الفن رسالة قبل أن يكون أكل عيش، لأن الفن هو واجهة المجتمع.

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «مصر شافت مجهودات كبيرة خلال 2020 وتطور مهم في كل المناحي، والفن المفروض يعكس ده، وبالتالي ماينفعش وإحنا في المرحلة دي، يكون الفن الشعبي هو واجهة مصر فقط».

وأشار إلى أن المهرجانات ليست فنا شعبيا، وإنما يطلق عليها ذلك مجازا قائلا: «أنا بقول كده مجازا، لكن المهرجانات دي أقل من الفن الشعبي»، مؤكدا أنه لابد من الارتقاء بأذواق الناس قائلا: «لما جالنا عمر كمال وحسن شاكوش في امتحانات المهن الموسيقية، قلنا ليهم الناس بتحبكم وبالتالي لازم يبقى فيه ضريبة، لابد أن تدفع مقابل هذا الحب، وكلامي ليهم ولغيرهم، وللفرق الموسيقية الجديدة».

ووجه رسالة لهم جميعا: «خلوا دائما المستمع أمامكم هو أنا ممكن أفرح لما ألاقي فيديوهات لأطفال صغار في الحضانة واقفين يغنوا خمور وحشيش، ومشكلتي مع كلمات هذه الأغاني».

وأكد أن أغنية «يوم تلات» لعمرو دياب، أفضل أغاني العام، و«لقيت الطبطبة» لحسين الجسمي تحفة، لافتا أنه قدم أغاني من النوعية التي تحتوي على فكرة «الحدوتة» على غرار يوم تلات مثل «سألتك إنتي مين؟».