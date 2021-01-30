«الجوية القطرية» تعلق عمليات الحجز الجديدة من الإمارات لمدة 7 أيام

أعلنت السلطات القطرية، أنها علقت عمليات الحجز الجديدة من الإمارات الـ7 أيام المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، إنه تم تعليق الحجوزات إلى جنوب أفريقيا ورواندا مؤقتا مع استثناءات تشمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول المجلس الأخرى.

ودعت «الجوية القطرية»، المسافرين الذين حجزوا على الخطوط القطرية من الإمارات إلى زيارة موقعها الرسمي لمزيد من المعلومات.

وكانت «الخطوط الجوية القطرية»، أعلنت استئناف رحلاتها إلى الإمارات مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى دبي، اعتبارا من 27 يناير الجاري، وإلى أبو ظبي في 28 يناير الجاري.

وأشارت «الجوية القطرية»، إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى الإمارات بواقع رحلتين يوميا إلى دبي ورحلة إلى أبو ظبي.

وكانت الإمارات، أعلنت إعادة فتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارًا من 9 يناير الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، خالد بالهول، في ذلك الوقت، إن الإمارات بدأت بإنهاء كل الإجراءات المتخذة تجاه قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي.

وأضاف بالهول أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح لالمنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي 21 يناير الجاري، أعلنت «فلاي دبي»، استئناف رحلاتها إلى قطر، وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارا من 26 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبيغيث الغيث في ذلك الوقت، إن الرحلات ستبدأ إلى الدوحة اعتبارا من 26 يناير الجاري ولتلبية الطلب المتوقع، سيتم إطلاق رحلتين يوميا.