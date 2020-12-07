أبوالغيط: لن أتحدث عن سياسة قطر مع إسرائيل.. وتطبيع الإمارات تفهمته

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّ الدول العربية التي قررت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل لم تبلغ الجامعة قبلها بشكل رسمي أو غير رسمي، ولكن الإعلام الدولي كان مليئا بالإشارات بأن هناك إعاجة صياغة للعلاقات وهناك تواصل وزيارات ولقاءات.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أنَّ لا يهمه ما حدث، ولكن يهمه اللحظة، والتي تتضمن إدارة أمريكية مغادرة أزعجت الفلسطينيين وعرضتهم لخسائر كبيرة للغاية، واتخذت من المواقف ما لا ينبغي أن يكون، ولم تكن هذه هي مهمة ما يسمى بالوسيط الأمريكي، نظرًا لأن هذه الإدارة مغادرة ومعها ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأشار إلى أنَّ ما سيساعد الإدارة الجديدة على التعامل مع الوضع في الإقليم وقضيته الأساسية هي كيف سيعالج الوضع من جانب الفلسطينيين والعرب، وكيف ستتعامل تلك الإدارة مع من يقتطع من لحم الإقليم ألا وهي تركيا وإيران، وكيف ستنظر في ملف المياه وحق مصر والسودان في حصص مؤكدة ومعترف بها وإلزامية قانونية، وكل ذلك سيكون أولويات.

ولفت إلى أنَّه من الضروري على القيادة الفلسطينية للتحرك السريع باتجاه الإدارة الجديدة ليس بهدف إعادة إحياء عملية السلام، لأنه ثبت حتى هذه اللحظة بأنها لم تنتج ما ينبغي خروجه، ولكن بهدف الاتجاه بشكل مرن وبه مناور لتحقيق اتفاق نهائي لمسألة الدولتين.

وأكّد أنَّه لن يتحدث عن السياسة القطرية مع إسرائيل، "قطر دولة عضو في المنظومة العربية لا أتحدث عن سياسات دولة تجاه الآخرين، وكل واحد حر، الإمارات قالت دة قرار سيادي وأنا تفهمت، لأن أنا انعكاس لإرادات الدول العربية".